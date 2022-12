Saturnia, la rimonta non basta. Contro Ortona al Palacatania finisce 2-3

La formazione etnea non riesce ad aggiudicarsi il match al termine di una bella rimonta. Al PalaCatania la gara finisce 2-3 per gli ospiti.

Partita combattuta della Saturnia Farmitalia contro il Sieco Ortona al PalaCatania nella 13esima giornata di campionato.

La formazione ospite, inizialmente, si aggiudica il primo e il secondo set, portandosi sul due a zero. il primo set si chiude sul 21-25 e il secondo sul 22-25 per la squadra ospite.

La rimonta della Saturnia

Il terzo set vede la Farmitalia decisa a rientrare in partita. La formazione catanese riesce quindi ad aggiudicarsi il set con un leggero margine di vantaggio per 25 a 19.

Sul punteggio di parità la Saturnia parte forte e si aggiudica anche il quarto set con il risultato di 25-16.

Il quinto set dell’incontro vede un inizio in salita per Farmitalia che concede agli avversari uno 0-4 iniziale dovuto a un leggero calo fisico dopo essere stati in svantaggio di due set.

L’amaro finale

Il set finale viene dunque vinto da Ortona per 15-10, al termine di una partita e combattuta e segnata da non poche polemiche a causa di alcune decisioni arbitrali.