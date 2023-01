Scala dei Turchi, a capodanno bagno e giro intorno alla marna bianca

Nella spiaggia della Scala dei Turchi, nel Comune di Realmonte, è andata in scena una manifestazione volta a promuovere il turismo.

Oggi, domenica 1° gennaio 2023, è andata in scena nella spiaggia della Scala dei Turchi una manifestazione – organizzata da Mareamico Agrigento, dalla Costa del Mito e da Sanleone Surf Tribe con la collaborazione del Comune di Realmonte – volta a promuovere il turismo chiamata “SICILIA UN’ESTATE LUNGA TUTTO L’ANNO”. Si è trattato di un bagno collettivo di inizio anno e di un giro intorno la Scala dei Turchi con i SUP. Hanno partecipato attivamente i ragazzi del club Paradise Agrigento e del Surf School Porto Empedocle che hanno messo a disposizione gratuitamente i SUP.