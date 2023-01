Scende dall’auto per cambiare la gomma, 39enne siciliano travolto da camion: è grave

Il siciliano travolto dal mezzo pesante in Trentino non avrebbe indossato il giubbotto catarifrangente. Il camionista non lo avrebbe notato.

Si trova in gravi condizioni un 39enne siciliano rimasto coinvolto in un incidente stradale in Trentino. I fatti si sono verificati lungo la Strada provinciale 235 a Rotaliana, nel Comune di Terre d’Adige.

La vittima del sinistro, un lavoratore stagione, sarebbe stato travolto da un camion dopo essere sceso dalla propria auto per cambiare una gomma. In precedenza, il malcapitato avrebbe perso il controllo del mezzo finendo il guardrail presente ai margini della strada.

Siciliano travolto, camionista non lo avrebbe visto

Secondo alcuni dettagli, il 39enne sarebbe sceso dal mezzo a quattro ruote senza indossare il giubbotto catarifrangente. Il camionista, a quanto pare, non si sarebbe accorto della presenza dell’uomo sulla strada.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, si sono presentati anche i vigili del fuoco. L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento.