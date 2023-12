Si schianta con la sua Audi sul guard rail: muore 22nne, gravissimo 19enne

Ancora incerte le cause che hanno portato la vettura a sbandare.

Non sia arresta la lunga scia di sangue sull’asfalto che, causa incidenti stradali, ha caratterizzato queste tragiche festività natalizie. Ieri notte l’ennesimo episodio ha avuto come sfortunato protagonista Nicolò Sposaro. Il giovane, di soli 22 anni, si è schiantato con l’auto, una Audi, contro il guard rail lungo la statale 336 per Malpensa a Milano. L’altro giovane che era a bordo, un 19enne, versa invece in gravissime condizioni all’ospedale. Ancora incerte le cause che hanno portato la vettura a sbandare.

Il ricordo del sindaco

Ciò che è certo è che Nicolò, che era alla guida, è morto pochi minuti dopo il violento impatto, a causa delle gravissime ferite riportate. Era originario di Nosate, nel Milanese, dove lavorava come cuoco al ristorante La Briciola. Grande tifoso dell’Inter, Nicolò era estremamente stimato in paese. A bordo della macchina di proprietà del padre, viaggiavano due amici di 20 e 19 anni. Quest’ultimo, residente a Boffalora Ticino (Milano) è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.«Siamo vicini alla famiglia di Nicolò in questo momento di dolore inimmaginabile – ha commentato il sindaco di Nosate Roberto Cattaneo – Una famiglia conosciuta e perbene.