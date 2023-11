Schifani: “Forza Italia si proietta verso il futuro”

"È la prima volta che Forza Italia esprime un Presidente della Regione". Lo afferma il governatore Renato Schifani che pensa al futuro.

“È la prima volta che Forza Italia esprime un Presidente della Regione”. Lo afferma dalla convention di Taormina il governatore isolano Renato Schifani che pensa al futuro del partito ripartendo dai giovani. “Mi è stato chiesto l’anno scorso dai leader di centrodestra ed innanzitutto da Silvio Berlusconi. Rimango naturalmente ancorato alle mie radici, sono un berlusconiano nato e cresciuto alla scuola di Silvio Berlusconi. L’entusiasmo e la partecipazione di queste ore danno la prova di un partito vivo. Accogliamo e acclamiamo Antonio Tajani, gli annunziamo il nostro voto totale e totalitario nei suoi confronti come Segretario Nazionale. È un partito che sta andando avanti nel solco dell’idea progettuale di Berlusconi, dei principi, dei valori e noi classe dirigente ce ne stiamo facendo carico, però l’entusiasmo di oggi ci incita a fare sempre di più Forza Italia in Sicilia sicuramente ha già fatto il boom dei tesseramenti, aspettiamo i dati ufficiali, ma sicuramente saremo nelle prime tre regioni più tesserate. È stata un’attività coltivata con grande entusiasmo, cioè non c’è stata difficoltà nell’individuare le ricerche di tesserati e la presenza anche qui, come a Paestum di tanti giovani, dà la conferma di una Forza Italia che si proietta verso il futuro – conclude Schifani dalla kermesse di Forza Italia #Etna23 – Il meeting del buongoverno -, ha una sua continuità”.

Grande partecipazione all’evento

“Una manifestazione straordinariamente affollata e partecipata, che ancora una volta mostra come Forza Italia sia in Sicilia un partito di governo ampiamente radicato nel territorio e nelle comunità”. A dirlo Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia.

“Centinaia di amministratori, parlamentari nazionali e regionali, attivisti di tutte le età stanno insieme confrontandosi, scambiamo idee e proposte per il governo dell’Italia e dell’Europa – prosegue -. Dalle politiche per il rilancio delle imprese agli interventi infrastrutturali, dal ruolo attivo dei giovani nella politica e nelle istituzioni, alla Giustizia e al ruolo italiano in Europa e nel Mediterraneo, oggi tanti hanno contribuito a delineare il futuro del nostro paese e del nostro ruolo come forza di governo moderata e centrale nel panorama politico italiano. È una grande prova di partecipazione e democrazia che proseguirà domani e che vedrà negli interventi del Presidente Schifani e del Segretario Tajani il momento conclusivo che, non solo simbolicamente, legherà l’esperienza di buongoverno della Sicilia con le prospettive italiane ed europee”.

Tagliare le tasse e investire nel Meridione

“Dobbiamo favorire gli investimenti nelle aziende al Sud, tagliando le tasse – esordisce così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli -. Questo sì che è un ottimo uso degli aiuti di Stato. Naturalmente deve valere per più anni, non a scadenza, come ha fatto la sinistra. Dobbiamo dimostrare che al Sud c’è un’alternativa all’assistenzialismo e al reddito di cittadinanza. E dobbiamo utilizzare il Pnrr per gli investimenti e per realizzare infrastrutture. I nostri giovani devono poter restare nelle loro città, devono poter scegliere di restare accanto alle loro famiglie ed essere protagonisti della rinascita di questi territori in cui sono nati, trasformando le proprie competenze in qualcosa di più tangibile e reale. Loro, che sono il nostro futuro, hanno bisogno di una parola chiave: la speranza. E spetta al governo, spetta a noi, lavorare per garantire diritti, prospettive di vita per le nostre future generazioni. Parlare di riduzione del divario tra Nord e Sud non è sufficiente. Bisogna far parlare i fatti, bisogna partire dalle scuole, dalle università, dalle opportunità di lavoro, dagli investimenti che possono generare posti di lavoro e prospettive di vita. Ancora oggi, 50 anni dopo, trovo inaccettabile che i nostri ragazzi siano costretti ad andarsene. Significa che per 50 anni non abbiamo investito sul Sud, per 50 anni non siamo riusciti a cambiare il volto di questo Paese. L’Italia non può essere una nazione spaccata in due, ma deve essere unita da Nord a Sud e offrire le stesse possibilità per i giovani che nascono a Catania come per quelli che nascono a Milano”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI.