Schifani risponde alle lamentele del M5S: “Campagna elettorale finita”

Sono le dichiarazioni del capogruppo del M5S all'Assemblea regionale siciliana Antonio De Luca che critica l'accordo chiuso da Schifani con Roma

“In Sicilia corsi e ricorsi di vichiana memoria sono la costante e, purtroppo, quasi sempre in negativo. Vorremmo capire bene quali sono, nei minimi dettagli, i termini dell’accordo chiuso da Schifani con Roma, che porterebbero in Sicilia una mancetta in cambio dei miliardi dovuti dallo Stato per la maggiore compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria. Era salito a Roma a chiedere 650 milioni, è tornato con 200, rinunciando a più di 8 miliardi derivanti dalla compensazione finanziaria per gli anni 2007 al 2021. Sembra di rivedere la storia del disastroso governo Crocetta, che in cambio di poco più di 500 milioni cash rinunciò a contenziosi con lo Stato che avrebbero potuto portare nelle casse della Regione cifre ben più alte”.

Sono le dichiarazioni del capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana Antonio De Luca. Questa la replica del presidente della Regione Renato Schifani: “La campagna elettorale si è conclusa, fanno solo propaganda”.