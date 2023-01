Sciacca, dalla rinascita culturale al rilancio turistico

L’Amministrazione comunale di Sciacca punta alla valorizzazione del territorio anche da un punto di vista storico-archeologico. Un progetto ambizioso e che punta forte anche sui fondi del Pnrr

SCIACCA (AG) – Negli ultimi mesi del 2022 l’assessore comunale ai Beni culturali e paesaggistici, Agnese Sinagra, ha annunciato che il Comune saccense sarebbe divenuto partner di un nuovo progetto di studio che interesserà le grotte del Monte Kronio. L’iniziativa è della Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento e comprende un approfondimento scientifico sul fenomeno dei vapori caldi, sull’umidità attestata al 100% ai limiti della sopravvivenza e sul giacimento archeologico che può rappresentare una grande attrattiva turistica.

Abbiamo contattato l’assessore Sinagra e le abbiamo chiesto ulteriori dettagli sull’iniziativa e sulle prospettive per il territorio sul fronte culturale: “Stiamo aspettando i tempi della burocrazia. È importante dare attenzione al sito, considerando anche l’importanza economica che ha ricoperto in passato, prima che le strutture termali chiudessero circa dieci anni fa. La società che gestiva il patrimonio termale era una partecipata della Regione Sicilia, poi il rovinoso fallimento, come tutte le partecipate, e da allora non abbiamo più avuto riscontri di aperture”.

“Quando ci siamo insediati nel mese di luglio del 2022 – aggiunge – abbiamo partecipato subito a un bando del Pnrr per ricevere un finanziamento finalizzato alla ristrutturazione e all’acquisizione dei patrimoni termali a scopo turistico e a vantaggio della Cassa depositi e prestiti, ultimando i lavori entro tre anni e rimettendo conseguentemente il patrimonio immobiliare sul mercato. Il Piano di lavoro doveva essere presentato entro la metà di agosto, quindi, con i diversi tecnici di cui è composta la Giunta Termine, ci siamo messi a lavoro per stilare il progetto e, una volta terminato, lo abbiamo caricato sulla ‘voce’ apposita, riuscendo a superare la prima fase. Non appena ci arriverà risposta anche sulla seconda fase e su un eventuale superamento, traghetteremo il patrimonio sulla Cassa depositi e prestiti che avvierà la ristrutturazione e la relativa messa in vendita”.

“Di questo patrimonio – precisa l’assessore – fa parte anche una struttura alberghiera importante, che si trova all’interno del monte Kronio, dove ci sono le grotte vaporose, e che può rappresentare un volano economico per la zona”.

Per quanto riguarda la ricerca, l’assessore Sinagra sottolinea i rapporti intessuti con l’archeologo Nunzio Allegro, il quale ha fatto degli studi sul Monte Nadore, al fine di intensificare le scoperte del territorio: “Nel sito oggetto di studi del professore Allegro si è identificato il primo nucleo preistorico della fondazione della città, ma è un’area in cui occorre approfondire gli scavi per poi renderla fruibile ai visitatori. Sarà importante, con il Parco archeologico di Selinunte, a cui fanno capo tutti gli scavi del territorio, riportare a galla l’opportunità di una fruibilità”.

“Sarà importante anche capire – conclude – se davvero c’è la possibilità di continuare i lavori archeologici e, in ottica di avviamento al lavoro, dare una occupazione ad alcune fasce della popolazione, come ad esempio i carcerati, una categoria che fa fatica a trovare una collocazione”.