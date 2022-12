Sciacca, per le variazioni di bilancio c’è il via libera del Consiglio

Il documento proposto dall’Esecutivo del sindaco Fabio Termine ha ricevuto l’approvazione dell’Aula. La soddisfazione del primo cittadino: “Un atto per la città che fa il bene e l’interesse di tutti”

SCIACCA (AG) – “È un atto per la città, che fa il bene e l’interesse di tutti, che guarda al presente e al futuro, alle emergenze e allo sviluppo; che dà il via libera a importanti finanziamenti e interventi per la messa in sicurezza del territorio, per la manutenzione di strade, piazze e scuole, per il potenziamento della squadra di pronto intervento, per le politiche sociali ed energetiche, per la promozione dei nostri prodotti tipici, per dare anche un’immediata risposta all’emergenza dei loculi cimiteriali. Si è aperta una nuova stagione politica, e il merito è di tutti: dell’Amministrazione comunale e del Consiglio comunale”. Queste le parole con cui il sindaco Fabio Termine ha salutato l’approvazione in Consiglio comunale della delibera sulle variazioni di bilancio.

“L’Amministrazione comunale – ha aggiunto il primo cittadino – continua a portare avanti degli atti amministrativi fondamentali per la città, trovando anche delle disponibilità economiche. E c’è un Consiglio comunale che, cogliendo nella sua interezza la bontà delle proposte, le approva partecipando attivamente, con la piena consapevolezza del proprio ruolo. E riesce a incidere in maniera proficua avanzando a sua volta proposte che vengono votate per la loro importanza. Un’altra bella pagina di politica, dunque, utile alla collettività, di dialogo dinamico e concreto tra le varie componenti che porta risultati e soluzioni. Una nuova stagione, e il merito è di tutti. Un ringraziamento rivolgo agli uffici comunali che in queste ultime settimane hanno lavorato tanto per costruire questa manovra di bilancio”.

Tra le voci approvate l’Amministrazione ne ha volute evidenziare in particolare alcune: il finanziamento ottenuto dall’Autorità di Bacino di 1 milione e 100 mila euro per interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria di diversi torrenti del territorio; la compartecipazione al finanziamento per la manutenzione straordinaria della strada Nadore con la somma di 76.651 euro; la manutenzione delle scuole e la regolarizzazione catastale di immobili adibiti a uso scolastico per un importo complessivo di 50 mila euro; la somma di 20 mila euro per la manutenzione di vie, vicoli e piazze del centro storico oggetto alcuni anni fa di riqualificazione; la somma di 140 mila euro per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali; il potenziamento della squadra di pronto intervento con l’acquisto di nuovi mezzi, attrezzature e materiali, con l’importo di 83 mila euro; il finanziamento di 130 mila euro per l’efficientamento energetico; la somma di 17.600 euro per la promozione della sostenibilità energetico-ambientale attraverso la costituzione di una Comunità di Energie Rinnovabili e solidali; la compartecipazione con quasi 20 mila euro alla programmazione del Piano di zona 2021 del Distretto socio sanitario numero 7; la somma di 9.400 euro ottenuto dalla Regione per l’organizzazione di un evento di promozione di prodotti tipici locali.

Risorse fondamentali, come sottolineato dall’Amministrazione, per gettare le basi su cui verrà costruito il futuro di Sciacca e su cui basare l’azione di rilancio economico-sociale del territorio.