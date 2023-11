Tragedia sfiorata nel Ragusano, crolla la tribuna del circo: una donna in ospedale

Momenti di paura quelli vissuti ieri sera a Scicli, nel Ragusano. Da comprendere le cause del cedimento della struttura.

Momenti di forte trambusto quelli vissuti nella serata di ieri, mercoledì 8 novembre, a causa del crollo di una tribuna nel corso di uno spettacolo che si stava svolgendo al circo di Scicli, in provincia di Ragusa.

L’evento è stato interrotto immediatamente e sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per soccorrere eventuali feriti e mettere in sicurezza il tendone.

Le condizioni degli spettatori

Fortunatamente, nessuno degli spettatori presenti avrebbe riportato conseguenze ad eccezione di una donna costretta a ricorrere alle cure mediche all’ospedale “Maggiore” di Ragusa per una crisi di panico sopraggiunta durante la fuga dalla struttura.

Ancora da comprendere cosa possa aver determinato il crollo della tribuna del circo di Scicli. Soltanto per un caso fortuito, infatti, l’episodio non si è trasformato in una tragedia. Al momento dell’accaduto all’interno del tendone erano presenti decine di persone.