Scie luminose nel cielo della Sicilia, i satelliti Starlink sorvolano l’Isola

In tanti si sono accorti in Sicilia del particolare fenomeno, visibile anche grazie alle condizioni meteo favorevoli.

Occhi all’insù ieri sera, lunedì 12 giugno, per molti residenti della Sicilia orientale e meridionale, attirati dal passaggio di alcune scie luminose che hanno rischiarato il cielo.

In particolare, nelle province di Catania e Ragusa – così come in altre zone dell’Isola – è stato possibile assistere a occhio nudo al transito dei satelliti Starlink di SpaceX di proprietà dell’imprenditore Elon Musk e attualmente in uso per l’accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza.

Satelliti Starlink, ecco dove sono stati avvistati

Grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, il passaggio dei satelliti è stato ammirato dai residenti delle località di Biancavilla e Paternò, in provincia di Catania, così come dagli abitanti di Centuripe (Enna), Modica (Ragusa) e Palermo.

Tanti sono stati gli “spettatori” che hanno scattato delle foto in Sicilia e le hanno successivamente condivise sui social per documentare il particolare evento, sempre più frequente anche alle nostre latitudini. Il fenomeno è stato ammirato anche in altre parti d’Italia come a Cosenza, a Napoli, a Sassari, in provincia di Roma e nei dintorni di Foggia.

Fonte foto: Facebook – Serena Muni