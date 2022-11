Scienziato e ballerino, Giorgio Parisi si confessa in tv: “Pratico balli di gruppo e greci”

Premio Nobel per la fisica, ma anche appassionato di ballo, soprattutto balli greci. lo ha svelato Giorgio Parisi, ospite della trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. In mezzo anche argomenti di rilevanza globale come quello sul clima. “Il problema è che per combattere il clima bisogna anche cambiare lo stile di vita di tutti i giorni. Bisogna fare un enorme trasferimento di risorse dai paesi ricchi a quelli poveri”.

"Ho iniziato a fare i balli di gruppo e dopo per caso ho provato anche i balli greci…" – Il Premio Nobel della Fisica #GiorgioParisi a #CTCF da @fabfazio

Giorgio Parisi e la passione per il ballo

Nel corso dell’intervista a Che tempo che fa, Giorgio Parisi ha rivelato di aver praticato poco sport durante la sua gioventù. “Però andavo sempre a sciare, due settimane l’anno – ha raccontato -. Ma verso i 50 anni il mio medico mi disse: devi fare ginnastica. Se non la fai invecchi precocemente. Questa affermazione mi ha spinto prima a camminare di più, poi a iscrivermi in palestra”.

E ha spiegato. “Ho iniziato a fare lezioni di balli di gruppo e dopo, per caso, ho scoperto anche i balli greci, che hanno migliaia di balli diversi che cambiano moltissimo da regione a regione e li continuano a fare nelle feste popolari. Ho anche fatto 5-6 saggi alla fine delle lezioni, anche se a volte mi perdevo le prove”.

Chi è Giorgio Parisi

Giorgio Parisi è il premio Nobel per la Fisica 2021. E’ nato a Roma il 4 agosto del 1948, ed è conosciuto nel mondo per i suoi studi sui sistemi complessi. Una volta conseguita la maturità scientifica, si laureò all’università La Sapienza nel 1970, con una tesi sul bosone di Higgs. Entrò poi al Cnr e in seguito nell’Istituto nazionale di fisica nucleare. Diventò poi ordinario di fisica teorica.

All’estero insegno alla Columbia University, Institut des Hautes Études Scientifiques, École Normale Superieure di Parigi. Dal 1981 è docente ordinario di fisica all’Università di Tor Vergata, poi dal 1992 de La Sapienza di Roma.