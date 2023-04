Sciopero aerei domenica 2 aprile, i voli a rischio, come ottenere rimborso

Disagi per i viaggiatori con possibili voli cancellati a causa di uno stop degli operatori Enav. Coinvolti gli aeroporti di Catania, Comiso, Palermo, e Lampedusa. Ecco tutte le informazioni utili

Sciopero aerei 2 aprile: domenica gli operatori dell’Enav, tra cui i controllori del traffico aereo, si fermeranno in tutta Italia dalle ore 13 alle ore 17.

Disagi per i passeggeri poiché saranno previsti voli cancellati e ritardi. Coinvolti gli aeroporti in Sicilia, a Catania, Comiso, Palermo, e Lampedusa.

Ecco tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti sui voli cancellati e quelli garantiti.

Sciopero aerei 2 aprile: gli scali e i servizi coinvolti

Lo stop degli operatori dell’Enav farà interrompere i servizi dei Flight Information Center di Brindisi, Milano, Padova e Roma e i servizi ATS e meteo in tutti gli aeroporti Enav:

Crotone;

Bari;

Foggia;

Taranto;

Pescara;

Brindisi;

Lamezia Terme;

Comiso;

Catania-Fontanarossa;

Lampedusa, Pantelleria;

Palermo-Punta Raisi;

Reggio Calabria;

Alghero;

Cagliari;

Olbia;

Torino-Aeritalia;

Milano-Malpensa;

Bergamo;

Torino-Caselle;

Albenga;

Genova;

Milano-Linate;

Parma;

Cuneo;

Bolzano;

Bologna;

Treviso;

Forlì;

Brescia;

Trieste;

Rimini;

Padova;

Venezia-Lido;

Verona;

Ancona;

Venezia-Tessera;

Rieti, Roma-Ciampino;

Roma-Fiumicino;

Salerno;

Napoli;

Firenze;

Roma-Urbe;

Perugia.

L’agitazione, inoltre, coinvolge anche i servizi degli uffici: Nof Italia (NOTAM Office), Aro-Cbo di Roma e Milano, Icc (International Communication Centre); l’ufficio di previsione meteorologica (Mfu).

Sciopero aerei 2 aprile: i voli garantiti da e per la Sicilia

Lo sciopero degli aerei di domenica 2 aprile dovrà comunque garantire i voli nelle fasce orarie tutelate, dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21, così come i voli di Stato, militari, quelli di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso.

Ecco quali sono i voli garantiti da e per la Sicilia

NOS 7972 CATANIA (LICC) BARI (LIBD)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

RYR 9119 PALERMO (LICJ) RIMINI (LIRP)

RYR 9120 RIMINI (LIRP) PALERMO (LICJ)

RYR 1009 CAGLIARI (LIEE) PALERMO (LICJ)

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

AEZ 1103 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC)

AEZ 1104 CATANIA (LICC) BERGAMO (LIME)

Sciopero aerei 2 aprile: come richiedere il rimborso del biglietto

Molti voli, dunque, saranno cancellati o porteranno importanti ritardi. Il disservizio darà ai viaggiatori (circa 200mila secondo una stima di ItaliaRimborso) diritto ad un rimborso, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o a una claim company.

A tal proposito, l’amministratore di ItaliaRimborso, ente che assiste i passeggeri in caso di disservizi, afferma: “Nei casi di sciopero del comparto aereo, al passeggero non spetta la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, che oscilla da 250 a 600 euro, ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese per raggiungere la meta, se queste comprovate da scontrini e/o fatture”.