“Scippo” in via Libertà a Catania, l’attacco e l’inseguimento: arrestato 42enne

In azione gli operatori della Squadra Antirapina catanese.

Nella tarda serata dello scorso 29 giugno, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni, catanese, con l’accusa di rapina aggravata: è ritenuto l’autore di uno scippo avvenuto in via Libertà a Catania.

Ecco il bilancio dell’operazione, avvenuta nell’ambito di servizi di controllo per contrastare i fenomeni criminali in città nel periodo estivo.

Scippo in via libertà, un arresto

Durante un servizio di controllo, gli operatori della Squadra Antirapina, transitando per via Libertà, intorno alle 23:30, hanno notato un uomo che si è avvicinato a una donna e, dopo averla afferrata per un braccio, l’ha strattonata impossessandosi della borsa.

Avendo assistito allo scippo, tutti gli equipaggi della Squadra Mobile sono stati fatti convergere nel luogo d’interesse. Alcuni agenti hanno soccorso la vittima, accertandosi delle sue condizioni, gli altri invece hanno iniziato l’inseguimento dell’autore della rapina, fuggito a bordo di uno scooter Piaggio Beverly.

Al termine dell’inseguimento, l’autore del reato è stato raggiunto e fermato nei pressi della sua abitazione e trovato in possesso della borsa strappata alla donna, al cui interno vi erano ancora documenti personali e denaro contante, per una somma complessiva di 150 euro.

In ragione di quanto accertato, l’autore della rapina, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto al carcere di Catania – Piazza Lanza. L’autorità giudiziaria competente ha convalidato l’arresto.