Scoglitti, nasconde arma in una trousse in bagno: arrestato

I carabinieri di Scoglitti hanno trovato in una abitazione di un 31enne un’arma nascosta in una trousse. L’arma era nascosta nel bagno: una pistola a salve opportunamente modificata per esplodere munizioni letali di calibro 6,35, unitamente ad un caricatore già inserito con 7 munizioni all’interno. La perquisizione ha permesso di scoprire, nascoste all’interno di un ripostiglio, ulteriori 15 cartucce, sempre calibro 6,35, compatibili con l’arma illegalmente modificata.

Il provvedimento

I carabinieri, preso atto dell’esistenza dell’arma e del relativo munizionamento, contestualmente all’assenza di titoli che ne giustificassero la detenzione, esperite le formalità di rito, hanno arrestato il 31enne per detenzione clandestina di arma alterata e detenzione illegale di munizioni, sottoponendolo alla misura cautelare degli arresti domiciliari confermata dall’Autorità Giudiziaria a conclusione di giudizio direttissimo.