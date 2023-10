Scommesse, sentiti anche Zaniolo e Tonali a Coverciano: lasciano il ritiro

Finiscono nel vortice delle scommesse, dopo il centrocampista della Juventus Fagioli, altri 2 giocatori: Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali.

Finiscono nel vortice delle scommesse, dopo il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, altri due giocatori italiani: Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, calciatori di Aston Villa e Newcastle. Entrambi erano impegnati in ritiro a Coverciano con la Nazionale di Luciano Spalletti. Nel tardo pomeriggio di giovedì sono arrivate le forze dell’ordine sul posto proprio per ascoltarli. Gli atleti hanno poi abbandonato il ritiro. Di seguito il comunicato diffuso dalla Figc sulla questione:

“La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club”.