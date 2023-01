Scontri ultras sull’A1, la Procura indaga per rissa

La Procura di Arezzo ha deciso di aprire un’inchiesta con una prima ipotesi di reato per rissa in seguito agli scontri di ieri tra ultras del Napoli e della Roma all’interno dell’area di servizio di Badia al Pino lungo l‘A1.

In base agli accertamenti della polizia giudiziaria, tuttavia, potrebbero aggiungersi altri reati ricavabili dall’esame di immagini, foto, video e dalle testimonianze.

La Procura di Arezzo, in questo momento, starebbe aspettando le relazioni di Digos e Polstrada per definire in modo dettagliato le accuse: circa 180 i tifosi fin qui identificati.