Scontro tra scooter e camion: morti due ragazzi

Due giovani, a bordo di uno scooter, sono deceduti dopo essersi scontrati con un camion sulla circonvallazione

Incidente mortale questa mattina a Roma: due giovani, a bordo di uno scooter, sono deceduti dopo essersi scontrati intorno alle 6.30 con un camion sulla Circonvallazione Ostiense. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale che sta ancora effettuando i rilievi.

Camionista sottoposto a test alcol e droga

E’ stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test per alcol e droga il camionista che si è scontrato con uno scooter nell’incidente a Circonvallazione Ostiense, in cui sono morti due ragazzi. Le vittime avevano 18 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 e sul posto sono ancora in corso i rilievi da parte degli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale.