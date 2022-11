Maltempo in Sicilia, scuole chiuse anche domani 30 novembre: ecco dove

Alcuni sindaci, soprattutto della fascia nord orientale dell'Isola, hanno disposto ordinanze con cui si sospendono le lezioni

Persiste la condizione di maltempo in Sicilia dove per tutta la giornata di domani, mercoledì 30 novembre, sarà di nuovo allerta meteo arancione in alcune zone dell’Isola e le scuole in alcuni comuni resteranno chiuse.

Le ordinanze emesse dai sindaci al momento riguardano i centri della provincia di Messina. Fino a questo momento sono state firmate apposite ordinanze nei comuni di Letojanni, Giardini Naxos, Santa Teresa, Pagliara, Savoca Sant’Alessio, Furci, Roccalumera, Gaggi, Nizza di Sicilia e Alì Terme.

Oggi lo stop alle elezioni aveva riguardato anche le province di Siracusa e Ragusa e alcuni comuni della provincia di Catania e Agrigento.