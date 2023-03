Sedicenne morto per meningite fulminante: paese sotto shock e profilassi per i compagni di classe

Il dramma del ragazzino morto improvvisamente nel beneventano: cause poco chiare. Amici e familiari sconvolti

Tiene banco, su tutte, nel beneventano, la triste vicenda relativa alla morte improvvisa di Costanzo Mascia, il ragazzo di 16 anni originario di Colle Sannita. L’intera comunità, sotto choc per quanto accaduto, chiede che si faccia chiarezza. Su tutti i familiari e gli amici del giovane, letteralmente sconvolti per il destino toccato al giovane. Meningite fulminante tra le ipotesi più accreditate affermano oggi i media locali e l’agenzia ANSA.

Profilassi antibiotica

Intanto, il sindaco Michele Iapozzuto ha emesso un’ordinanza per invitare i contatti stretti del ragazzo a sottoporsi ad una profilassi antibiotica dal loro medico curante. Contemporaneamente anche la Asl di Benevento ha predisposto la necessaria profilassi antibiotica per i medici ed il personale sanitario dell’ospedale «San Pio» dove il giovane studente era stato ricoverato per una febbre altissima che lo ha portato al decesso nella notte tra giovedì e venerdì scorso.