A sei anni ruba l’auto dei genitori e si schianta dopo aver seminato il panico

Con lui, nella pericolosa avventura, il fratellino di 3 anni.

Tutta colpa di quell’amore folle per le macchinine giocattolo, talmente grande da volere provarne l’ebrezza della guida. E fu così che un bimbo di soli sei anni, non potendo mettersi personalmente al volante delle riproduzioni delle auto in miniatura, decide, coinvolgendo il fratellino di tre anni, di prendere in prestito quella del padre. L’intento, tra l’altro, è non solo quello fine a se stesso di mettersi alla guida, bensì di raggiungere un negozio di giocattoli per acquistare altre automobiline in modo da ingrandire ulteriormente la già ricca collezione.

Dritto contro un palo

Purtroppo, o per fortuna, per lui l’avventura dura poco, visto che il bimbo, uscito di casa approfittando del papà che sonnecchiava e della mamma in bagno, dopo pochi metri al volante si è andato a schiantare contro un palo della luce. Panico in strada quando la gente, credendo si trattasse di un adulto ubriaco alla guida, ha cominciato a scappare spaventata. La vicenda, pericolosa ma a conti fatti simpatica, si è verificata martedì sera nell’arcipelago di Langkawi, in Malesia.