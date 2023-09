Sente un uomo bestemmiare e lo accoltella a cena: denunciato

Il 44enne, infatti, è accusato di aver accoltellato un 60enne che aveva bestemmiato durante una cena in un cortile condominiale.

Un uomo di 44 anni, con numerosi precedenti penali, è stato denunciato in Brianza con l’accusa di lesioni personali gravissime. Il 44enne, infatti, è accusato di aver accoltellato un 60enne che aveva bestemmiato durante una cena in un cortile condominiale.

I fatti risalgono al 23 giugno. L’aggressore, molto credente, aveva fatto visita alla madre e, dopo essersi fermato con altri vicini, ha sentito le imprecazioni dell’uomo con cui ha discusso prima di ferirlo.

La ricostruzione: dopo aver sentito la bestemmia, è scattata la rissa

Durante la serata uno dei vicini, il 60enne poi rimasto ferito, aveva cominciato ad alzare i toni iniziando a imprecare con bestemmie dinanzi a tutti i commensali, compreso il 44enne il quale, a sua volta, fervido credente, aveva provato a chiedergli più volte di smettere.

Ne era scaturita una lite furibonda che aveva portato i due a tirar fuori coltelli di grosse dimensioni. I due inizialmente sono stati separati dalle altre persone. Ma il 44enne era riuscito comunque a divincolarsi a e a colpire il 60enne con due coltellate per poi scappare su una moto. L’uomo, arrestato, si trova in carcere perché deve scontare 10 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per un cumulo di pene relativo a condanne per svariati reati commessi tra il 2009 e il 2017.