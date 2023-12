Sede del Centro Sociale Liotru sotto sequestro, scatta lo sgombero: ecco cosa è successo

I dettagli del provvedimento a carico degli aderenti al centro sociale Liotru/Spazi Sociali.

Lo scorso 22 novembre, la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha delegato la Polizia di Stato per l’esecuzione di una misura di sequestro preventivo di un immobile di proprietà dell’Ente Biblioteche Riunite Civica Ursino Recupero.

Il locale è situato in via Gallo/Sant’Elena a Catania e risulta occupato, da febbraio 2018, dagli aderenti al centro sociale Liotru/Spazi Sociali.

Sequestro di un immobile di “Ursino Recupero”

In seguito agli accertamenti delegati alla Digos della Questura di Catania, gli agenti hanno acquisito indizi utili per contestare a 11 aderenti al centro sociale “Liotru / Spazi sociali” il reato di invasione/occupazione di edificio pubblico e per richiedere la misura cautelare reale del sequestro preventivo dell’immobile, poi disposta dal giudice per le indagini preliminari.

La fase esecutiva, avvenuta in data odierna e curata dalla Digos e da altro personale della Polizia di Stato, ha permesso di riscontrare come l’edificio non abbia mai ospitato famiglie, ma esclusivamente aderenti e attivisti del centro sociale. L’attività di liberazione dell’immobile si è svolta e i pochi aderenti all’interno hanno lasciato la struttura.

Al termine delle attività, svoltasi senza alcun problema di ordine pubblico, l’immobile è stato a affidato in giudiziale custodia al legale rappresentante dell’Ente proprietario.