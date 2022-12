Serie A, il Napoli vince anche in amichevole: 3-1 al Crystal Palace

Il Napoli conclude la tournee in Turchia raccogliendo il secondo successo consecutivo in amichevole: 3-1 agli inglesi del Crystal Palace

Mancano esattamente 24 giorni alla ripresa del campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti sembra pronto a ricominciare cosi come aveva concluso la prima parte di campionato prima dello stop per il Mondiale del Qatar, vale a dire vincendo e dominando.

Gli azzurri hanno concluso la breve tournee in Turchia ad Antalya, raccogliendo il secondo successo su due amichevoli disputate.

Dopo il 3-2 rifilato all’Antalyaspor, questa volta per Kvaratskhelia e compagni hanno dovuto fronteggiare un test maggiormente probante, contro una formazione come il Crystal Palace da anni presenza fissa in Premier League.

Nessun problema, tuttavia, per i partenopei, che si sono sbarazzati degli inglesi con un secco 3-1, grazie alla doppietta di uno scatenato Raspadori e al timbro del bomber Osimhen.

Inutile il vantaggio iniziale del Palace a firma Wilfred Zaha.

Adesso, il ritorno a Castel Volturno, dove il Napoli riprenderà la preparazione in vista dell’attesissima ripartenza della Serie A.