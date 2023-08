Serie C, ecco il calendario del Catania: esordio al “Massimino” contro il Crotone

Esordio subito da brividi per il Catania di Tabbiani: i rossazzurri debutteranno al "Massimino" contro il Crotone

Il dado è tratto, l’attesa è finita.

Qualche istante fa, infatti, sono stati svelati dalla Lega Pro i calendari della Serie C 2023-2024.

Per i rossazzurri esordio da brividi alla prima giornata il 3 settembre contro il Crotone al “Massimino”, con Cosimo Chiricò pronto subito a sfidare la sua ex squadra.

Il 10 dicembre, invece, altra data da cerchiare in rosso per i supporters etnei, con il derby al “San Filippo” contro il Messina.

Il Catania di mister Tabbiani, infine, chiuderà il proprio cammino stagionale in un altro big match che potrebbe anche rivelarsi decisivo ai fini della stagione, con la sfida al Benevento al vecchio “Cibali” prevista per il 28 aprile per l’ultima giornata.

Il calendario completo del Catania

Questo il calendario completo del Catania:

1) Catania-Crotone

2) Brindisi-Catania

3) Catania-Picerno

4) Monopoli-Catania

5) Catania-Foggia

6) Casertana-Catania

7) Catania-Latina

8) Juve Stabia-Catania

9) Catania-Taranto

10) Monterosi-Catania

11) Catania-Avellino

12) Potenza-Catania

13) Cerignola-Catania

14) Catania-Turris

15) Giugliano-Catania

16) Catania-Virtus Francavilla

17) Messina-Catania

18) Catania-Sorrento

19) Benevento-Catania