Il Catania abbatte il Licata e vola a +14 sulla seconda: le pagelle degli etnei

Il Catania batte il Licata 4-1 nella gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie D Girone I: reti di Sarao, Vitale, Saito, Palermo e Giovinco.

Primo posto sempre più blindato. Il Catania dilaga al Massimino contro il Licata, vince 4-1 ed incrementa il suo vantaggio sulla seconda in classifica, che non è più il Lamezia sconfitto, ma il Locri: +14. I rossazzurri mettono le cose in chiaro già nei primi dieci minuti di gioco con il doppio vantaggio firmato Sarao-Vitale. Nella ripresa, con gli ospiti che restano in 10 (fuori prima Vitolo e poi Frisenna), segnano prima Palermo e poi Giovinco (su rigore). In mezzo il gol di Saito. Ecco le pagelle del Catania.

CATANIA-LICATA 4-1 (Sarao 4’, Vitale 8’, Saito 35’, 78’ Palermo, 85’ Giovinco)



LE PAGELLE



BETHERS 6 – Incolpevole sulla rete del Licata, per il resto non è costretto a sporcarsi i guantoni. Ordinaria amministrazione per il portiere rossazzurro.

RAPISARDA 6 – Spinge con costanza e la consueta qualità sulla corsia di destra in fase di proposizione, forse si lascia un po’ sorprendere sull’azione che porta alla rete di Saito. Rimane la solita prestazione da autentico treno della corsia di destra. DALL’85’ LITTERI 6 – Sul 4-1, Ferraro gli regala un momento attesissimo: il suo ritorno in campo dopo quattro mesi coincide con la prima con la maglia del Catania al Massimino. Sufficienza nella speranza che possa finalmente mostrare il suo talento.

SOMMA 6 – Conferma i progressi evidenziati nelle ultime gare, e la sensazione è che difficilmente Ferraro dividerà la coppia di centrali che costituisce con Lorenzini. Tempi di intervento puliti e letture precise.

LORENZINI 6 – Guida con sicurezza il reparto ed è attento sui due giovani attaccanti del Licata. Da un suo rilancio non preciso nasce la rete della squadra di Romano, unica sbavatura dell’ennesima prestazione solida.

CASTELLINI 6 – Da ormai qualche settimana occupa stabilmente la posizione di terzino sinistro pur con le sue caratteristiche. È attento dietro, e sfiora due volte il gol, prima con un tiro da fuori e poi con un inserimento di testa in area. È un difensore ma gli manca la prima gioia in maglia rossazzurra: arriverà.

RIZZO 6.5 – Prova intensa, alla Rizzo. Lotta e vince tanti contrasti in mezzo al campo, si propone con qualità anche in avanti e cerca più volte la conclusione, da fuori o con gli inserimenti in area. Leone del centrocampo rossazzurro.

LODI 6.5 – Due assist in dieci minuti, direttamente da calcio d’angolo. Come dire che l’età passa, ma certe cose non cambiano. Incide positivamente anche nella manovra etnea: il capitano è in un ottimo momento di forma. DAL 63’ PALERMO 7 – Il centrocampista catanese, che giochi dall’inizio o a gara in corso, è una garanzia. Sostanza in mezzo al campo, chiude i conti con l’inserimento che frutta la rete del 3-1 degli etnei: e sono quattro in campionato. Non finisce qui: Palermo si guadagna anche il rigore del 4-1 (con giallo e rosso per Frisenna).

VITALE 7 – Escluso per ragioni disciplinari per due gare di fila, a segno in entrambe le successive due. La risposta sul campo di Vitale è stata da predestinato: dopo il gran gol di Locri, ecco la replica di testa contro il Licata. Ed i gol stagionali diventano cinque: tanta roba.

CHIARELLA 6 – Il suo gioco si caratterizza per le continue progressioni palla al piede allo scopo di creare superiorità numerica. Il duello che ingaggia con Pino è fatto di finte, scatti e cambi di passo: prestazione positiva, ma non impattante come in altre occasioni. DAL 60’ FORCHIGNONE 6 – Trova l’assist per il terzo gol firmato da Palermo e si mette al servizio della squadra.

SARAO 7 – L’esultanza rabbiosa sotto la Curva Nord testimonia perfettamente lo stato d’animo del centravanti rossazzurro: il suo gol di testa apre la sfida e mette fine ad un digiuno che durava dallo scorso 23 ottobre. L’attaccante milanese avrebbe pure la possibilità, in più occasioni, di segnare ancora, ma la mira è imprecisa. Meritava comunque il ritorno al gol. DALL’80’ GIOVINCO 6.5 – Entra in campo e appena qualche minuto dopo ha la possibilità di tirare un calcio di rigore: resta freddo e batte il portiere.

DE LUCA 6 – Fuori causa Russotto per infortunio, tocca alla Zanzara, reduce dalla rete di Locri. Primo tempo un po’ timido, cresce nella ripresa dove più volte riesce ad andare via sull’esterno e a mettere dei palloni invitanti in mezzo. Prova generosa. DAL 66’ DE RESPINIS 6 – Arrivato a Catania martedì, Ferraro lo getta subito nella mischia. Proprio una sua giocata innesca l’intervento irregolare di Vitolo che costa al difensore del Licata il secondo giallo e l’espulsione. Ingresso in campo volenteroso.

FERRARO 6.5 – Decide di confermare il blocco che gli ha dato garanzie nelle prime uscite del 2023: l’unica variazione, forzata, è la presenza di De Luca in luogo di Russotto. La squadra approccia la gara nella maniera giusta, trovando il doppio vantaggio già nei primi dieci minuti. Poi la squadra gestisce e nella ripresa dilaga: azzeccati i cambi, in specie gli ingressi di Palermo e De Respinis. Nulla da dire al tecnico, il suo Catania sta stracciando il campionato. Avanti alla prossima, la trasferta di Vibo Valentia.