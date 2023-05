Sesso con bambina in cambio di cocaina, arrestato tunisino 52enne

L'uomo, con vari precedenti per droga alle spalle, è stato arrestato.

E’ davvero una brutta storia quella che, a Padova, è stata denunciata dagli agenti della Squadra mobile. Protagonisti uno spacciatore tunisino e una 14enne, con il primo indagato per atti sessuali nei confronti della minorenne. Una volta rintracciato, nel domicilio del nordafricano sono stati rinvenuti 12 dosi di cocaina e un po’ di hashish. Per questo motivo l’uomo, con vari precedenti per droga alle spalle, è stato arrestato.

Ragazzina sotto ricatto

Gli sono stati inoltre sequestrati uno smartphone e un tablet, nel tentativo di reperire altre prove rispetto all’ipotesi di reato più grave, gli sessuali con la minorenne. Il dubbio degli investigatori è che la droga servisse proprio per far stare sotto ricatto la quattordicenne tossicodipendente.