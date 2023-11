Shock in campagna, 75enne muore durante battuta di caccia con l’amico

Un cacciatore è morto durante una battuta di caccia in campagna. Il decesso sarebbe avvenuto in maniera fortuita.

Si è trasformata in tragedia una battuta di caccia a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Secondo la ricostruzione dei fatti, un cacciatore di 75 anni avrebbe perso la vita mentre si trovava insieme a un compagno con cui si era affiancato per cacciare in campagna.

Il ritrovamento del cadavere

L’uomo sarebbe stato perso di vista dall’amico e sarebbe stato ritrovato privo di vita in un fosso. In base alle prime ipotesi, la vittima sarebbe scivolata sulle pietre bagnate della buca, battendo la testa.

La morte del 75enne, quindi, sarebbe avvenuta in maniera fortuita. Sul posto si sono presentati i carabinieri di Donoratico e Castagneto per procedere agli accertamenti del caso.