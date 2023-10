Shock in Cina, gigantesca frana su una strada: furgone salvo per miracolo – VIDEO

Immagini impressionanti quelli che hanno documentato una frana avvenuta in Cina. Un furgone è rimasto miracolosamente intatto.

Sono impressionanti le immagini di una frana che si è verificata il 27 settembre scorso a Chongzhou, località della provincia del Sichuan, in Cina. Come documentato da un video diventato virale in questi giorni sui social, enormi detriti composti da rocce, terra e alberi si sono staccati da un costone e sono franati su una strada, a pochi metri di distanza da un furgone che è rimasto miracolosamente intatto. A quanto pare, la frana sarebbe stata causata dalle forti piogge che si sono verificate recentemente nell’area.

Fonte video: X – Yangyubin1998