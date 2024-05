Shock allo Zen, folla insegue uomo con spranghe e bastoni: “Ha mostrato il pene a una bambina”

Agghiacciante quanto accaduto nella giornata di ieri nel noto quartiere di Palermo: un 60enne avrebbe tentato di molestare la bimba scatenando la furia degli abitanti

Un fatto inquietante si sarebbe verificato nelle scorse ore all’interno dello Zen 2 di Palermo. Un 60enne avrebbe tentato infatti di molestare una bambina di 5 anni, con il quartiere che gli si sarebbe rivoltato contro. L’uomo è riuscito a trovare rifugio in un appartamento in via Agesia di Siracusa, ma in tantissimi sono arrivati sotto casa, minacciandolo e distruggendogli la macchina. Anche la figlia del presunto molestatore si sarebbe schierata con la folla inferocita. Sono dovuti intervenire in massa carabinieri e polizia per scortare l’uomo e portarlo in commissariato.

L’uomo avrebbe mostrato le parti intime alla bimba

Secondo quanto appreso dagli inquirenti, l’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni per mostrare il pene a una bambina di 5 anni. La scena è stata notata da alcuni passanti che immediatamente sono intervenuti per allontanarlo

Le autorità hanno già avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare l’attendibilità delle segnalazioni ricevute. Gli agenti hanno anche cercato di rintracciare la bambina e i genitori per ascoltare sia loro che alcuni potenziali testimoni che potrebbero aver assistito al tentativo di molestia.

