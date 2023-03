Si abbassa pantaloni davanti a studentesse: denunciato 40enne

L'atto osceno in zona Ostiense a Roma

Denunciato per atti osceni un 40enne che ha molestato due studentesse universitarie in zona Ostiense. Le ragazze, nella notte tra venerdì e sabato erano uscite da uno dei locali della zona e hanno incontrato l’uomo che si è abbassato i pantaloni, iniziando a masturbarsi. Le due universitarie si sono rifuggiate in auto e hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Garbatella che è riuscita a bloccare l’uomo mentre tentava di fuggire a bordo di uno scooter. Immediata per lui la denuncia.