Si dimentica la borsa sul bus, turista aiutata dai carabinieri a Trapani

Nella giornata di ieri una turista, dopo essere scesa dal bus proveniente dall’aeroporto, si è accorta di aver lasciato la propria borsa, con all’interno documenti e denaro, a bordo del mezzo pubblico.

La pattuglia dell’Arma, passando in zona nell’ambito dei diuturni servizi di controllo del territorio, ha notato la donna in stato di agitazione e i carabinieri hanno chiesto se potevano essere di aiuto.

A quel punto la donna ha raccontato quanto era accaduto e i militari, senza esitare neanche un attimo, sono intervenuti per prestargli soccorso.

I carabinieri hanno così raggiunto il bus, recuperando gli oggetti dimenticati. La donna, con emozione e gratitudine, ha speso parole di apprezzamento per l’intervento dei carabinieri.

Nella circostanza i militari hanno sottolineato come l’orientamento al cittadino sia il vero paradigma dello svolgimento del servizio dell’Arma, in quanto ogni carabiniere cerca sempre di porsi in ascolto delle persone per coglierne le preoccupazioni e soddisfare i bisogni emergenti. E’ proprio tale capacità che la gente sa e vuole riconoscere nelle uniformi dei carabinieri.