Decreto acqua, il Governo accelera: giovedì testo in Cdm, verso Piano di emergenza

Passo in avanti del Governo per il decreto acqua contro la siccità nel Paese. Testo atteso in Consiglio dei ministri.

Piede sull’acceleratore da parte del Governo per definire il decreto acqua, una misura di intervento contro la siccità che mira a dare una mano ad agricoltori e imprenditori del Paese in difficoltà.

Così come annunciato dal vice premier Matteo Salvini, il testo del decreto dovrebbe approvare in Consiglio dei ministri in occasione della riunione che si terrà giovedì 6 aprile.

Del decreto acqua si parla già da un mese tra i corridoi di Palazzo Chigi. Già il primo marzo scorso si è svolta una cabina di regia sulla crisi idrica alla quale hanno preso parte la premier Giorgia Meloni, il segretario della Lega e i ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto agli Affari europei, Gilberto Pichetto Fratin all’Ambiente, Roberto Calderoli agli Affari regionali e Nello Musumeci con delega a Protezione civile e mare.

Siccità, Musumeci: “Attuare Piano di emergenza”

Proprio l’ex presidente della Regione Siciliana, nelle scorse settimane, aveva proposta l’attuazione di un Piano di emergenza comprendente interventi normativi e strutturali.

È assurdo – aveva commentato Musumeci attraverso un post social – che nella nostra Nazione si debba utilizzare in un anno soltanto il 10% di acqua piovana, mentre in primavera e in estate le aziende agricole soffrono maledettamente e nei centri urbani si è costretti al razionamento”.

Secondo Musumeci, è necessario “creare laghetti aziendali, liberare le dighe dall’insabbiamento e costruirne di nuove, riqualificare le reti idriche colabrodo dei Comuni, utilizzare le acque depurate per le coltivazioni, adeguare gli impianti irrigui alle nuove tecniche di risparmio”.

Decreto acqua, Forza Italia: “Serve intervento urgente”

Spinge per l’approvazione del decreto acqua anche Forza Italia. “La crisi idrica nel nostro Paese impone un intervento serio ed urgente”, dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini.

“Noi di Forza Italia – prosegue l’esponente azzurra – abbiamo nel giugno scorso presentato al Governo il nostro Piano di contrasto alla siccità che prevede la creazione di 200 nuovi invasi per raccogliere le acque piovane, grazie ai quali produrre energia idroelettrica e fotovoltaica con impianti galleggianti. Il tema della tutela della risorsa acqua ha per il nostro partito un’importanza fondamentale”.

“La norma in discussione a Palazzo Chigi prevedrà la creazione di una cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un Piano idrico straordinario nazionale d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali. Inoltre verrà nominato un commissario straordinario per l’emergenza che dovrà individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione, anche utilizzando nuove tecnologie”.

“Infine saranno avviate campagne di sensibilizzazione sull’uso responsabile della risorsa idrica. Una serie di misure messe in campo per contrastare i dirompenti effetti del cambiamento climatico a tutela soprattutto del settore agroalimentare”, conclude la deputata di FI.