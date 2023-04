Sicilia, è allarme scuola: 12.150 alunni in meno e più docenti precari in organico

Lo dice il report dell'ufficio scolastico regionale

Il numero degli alunni dall’anno scolastico 2013-2014 a quello in corso è passato da 773.425 a 678.482, con un decremento complessivo pari a 94.943 alunni negli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda l’anno scolastico 2022-2023, si registra un decremento di alunni pari a 12.151 rispetto l’anno scolastico 2021-2022.

Il report

Lo dice il report dell’ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Conseguentemente – dice Usr Sicilia – al decremento degli alunni e per gli effetti dei processi di dimensionamento della rete scolastica, anche le istituzioni scolastiche sono significativamente diminuite nel corso dell’ultimo decennio.

Il quadro completo

Si è, infatti, passati dalle 889 istituzioni scolastiche nell’anno scolastico 2013-2014 alle attuali 812, 77 in meno nell’ultimo decennio. Nell’anno scolastico in corso le istituzioni scolastiche sono 812 con un numero di plessi (punti di erogazione del servizio) pari a 5.808. Il numero degli alunni è pari a 678.482, distribuiti in 35.769 classi. Per quanto riguarda il personale scolastico, si rilevano 63.249 docenti su posti comuni e 25.425 docenti su posti di sostegno, 22.235 personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e 155 personale educativo (PED).