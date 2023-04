Sicilia: Anci: “Ritardi rendiconti 2022? Auspichiamo collaborazione da Regione”

Il presidente e il segretario generale dell’Anci Sicilia commentano la circolare sull'approvazione dei rendiconti 2022

“Siamo sicuri che la Regione Siciliana comprenda bene le difficoltà che ormai, da anni, i Comuni affrontano nell’approvazione dei documenti contabili. La stessa Regione attende la parifica del Rendiconto 2021 e deve ancora approvare quello relativo al 2022. Auspichiamo che la solerzia della Regione nel richiamare i noti obblighi normativi dei Comuni sia accompagnata da una pronta iniziativa per individuare, con spirito di piena collaborazione istituzionale, le cause di tali ritardi ed affrontare possibili soluzioni per evitarli”. Così Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia, commentano la circolare emanata ieri dall’assessorato regionale per le Autonomie locali sull’approvazione dei rendiconti 2022.

“Ci auguriamo che si possa avviare presto un confronto anche con riferimento alle risorse destinate agli enti locali per il 2023 – conclude Amenta – in considerazione della necessità di recuperare la riduzione delle risorse regionali sulla spesa corrente e di individuare le ulteriori ingenti risorse che sono venute a mancare a seguito dell’impugnativa dello Stato sulla legge di stabilità regionale”.