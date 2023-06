Sicilia, Barbagallo: “Su infrastrutture Salvini come Penelope”

"Di giorno strombazza e annuncia progetti faraonici, di notte stralcia, posticipa opere fondamentali di cui il Paese ha bisogno", ha detto

“Il ministro Matteo Salvini come Penelope: di giorno strombazza e annuncia progetti faraonici e infrastrutture in ogni dove, di notte invece stralcia, rimuove, rimodula, posticipa opere fondamentali di cui il Paese ha bisogno”. Così il segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo.

“A farne le spese stavolta, in un piano di rimodulazione sulle infrastrutture per complessivi 7,3 miliardi, anche due lotti della tratta ferroviaria Palermo-Catania del valore di 276 milioni di euro, stralciati dalla relazione semestrale sul Pnrr inviata dal Ministero delle Infrastrutture a quello per gli Affari europei, Coesione, Sud e Pnrr. Discutiamo di Ponte sullo Stretto ma intanto su questa tratta si continua a viaggiare con tempi medievali”, aggiunge Barbagallo.