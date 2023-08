Sicilia fortunata con il Lotto, doppietta da 27 mila euro

L'ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 683 milioni di euro

Il Lotto premia la Sicilia. Nel concorso di venerdì 4 agosto, come riporta Agipronews, si festeggia grazie a una doppia vincita: a Palermo un fortunato giocatore porta a casa 15.750 euro con un terno sulla ruota di Bari.

La vincita ad Acireale

Ad Acireale, in provincia di Catania, un terno sulla ruota di Firenze è valso 11.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 683 milioni di euro in questo 2023.