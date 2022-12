Sicilia, Musumeci: “Vogliamo restituire al mare la sua antica vocazione”

Il ministro del Mare, Nello Musumeci, ha ribadito l'importanza di restituire al Mediterraneo il suo ruolo strategico in ambito commerciale

Intervenuto in collegamento video alla convention ‘Noi, il Mediterraneo’ in corso a Palermo, il ministro del Mare Nello Musumeci ha ribadito l’importanza di far ripartire il Mediterraneo dal punto di vista commerciale ed economico.

“Stiamo lavorando per restituire al mare la sua antica vocazione, non dico che la Sicilia è circondata dal mare, ma che è avvolta dal mare. Abbiamo la necessità di mettere assieme tutte le filiere che producono l’economia del mare – spiega Musumeci – Credo che la Sicilia possa diventare centrale dal punto di vista economico, il Mediterraneo non è più il mare che abbiamo conosciuto da ragazzi, quel mare di frontiera di chi vive due concezioni di vita, due società assolutamente diverse. Oggi il Mediterraneo è diventato da mare di frontiera un mare di cerniera“.