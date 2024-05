Sicilia Outlet Village apre altri 30 negozi: investiti oltre 35 milioni

Il presidente Galvagno: "Un progetto solido frutto di una grande intuizione"

Risultati eccellenti per Sicilia Outlet Village, società della galassia Percassi che dal 2019 è parte del fondo paneuropeo Orion European Real Estate Fund V. L’obiettivo è quello di crescere ulteriormente e diventare il più grande “hub per lo shopping” del Centro-Sud e uno tra i più grandi d’Italia. Una strategia continua di espansione che va avanti dal 2010, anno della sua nascita.

Sicilia Outlet Village, 30 nuovi negozi

La superficie commerciale complessiva cresce di ulteriori 6mila metri quadrati e 30 nuovi negozi, arrivando a toccare quota 36mila metri quadrati, con un’offerta totale di 170 negozi dei più prestigiosi brand nazionali e internazionali. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del general manager di Arcus Real Estate, Luca Nasi, del partner di Orion Capital Managers, Corrado Trabacchi, del consigliere delegato di Sicilia Outlet Village, Nicola Sanfilippo, e del direttore di Sicilia Outlet Village, Cesare Greco.

Sicilia Outlet Village, le novità

Tra le novità ci sono il primo nuovo format di Adidas in Europa, la boutique di Swarovsky, Coin Casa e la prima presenza italiana in outlet di Tommy Hilfiger Kids. L’ampliamento della terza fase della struttura, con un investimento di oltre 35 milioni di euro, non solo consolida la posizione del Village come il più grande Outlet del Centro-Sud Italia, ma rafforza anche il suo ruolo di catalizzatore per lo sviluppo economico e occupazionale della regione. Inaugurato 14 anni fa, oggi il Village ha un indotto occupazionale di oltre 1.500 posti, tra dipendenti e lavoratori indiretti.

Sicilia Outlet Village, il presidente Galvagno: “Coraggio, determinazione e amore per il territorio”

Presente per il taglio del nastro anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: “L’Outlet Village rappresenta un progetto solido – ha dichiarato – è il frutto di una grande intuizione: gli imprenditori che hanno investito nel cuore della Sicilia hanno avuto coraggio, determinazione e anche amore nei confronti di questo territorio. L’investimento di oggi certifica che il brand si sta espandendo, questo porterà nuovi posti di lavoro: la politica deve vedere favorevolmente tutto questo e deve stare vicino agli imprenditori che vogliono investire in Sicilia”.

Sicilia Outlet Village, l’assessore Amata: “Un’occasione in più per la Sicilia”

“Questo è il più importante Outlet del Sud Italia – ha affermato Elvira Amata, assessore per il Turismo della Regione Siciliana – l’idea che molti viaggiatori nello scegliere la loro destinazione guardino anche alle mete legate alla shopping experience, per la Sicilia rappresenta un’occasione in più. Ringraziamo gli imprenditori che ci hanno creduto, e che oggi investono ancora di più creando sviluppo economico, occupazione e un indotto importante per la nostra Terra”.

