In Sicilia gli automobilisti più indisciplinati sono i palermitani, ma guardando all’Italia le cose cambiano

Le città con più automobilisti indisciplinati, in Sicilia non sono così tanti. Palermo da record nell'Isola

Facile.it e Assicurazione.it hanno condotto e esposto un’analisi che illustra la situazione multe in Italia. Esatto, le temutissime multe. A tal proposito, i due siti specializzati sulle assicurazioni hanno stilato una classifica delle città in cui vengono sanzionati più automobilisti, da ciò è emerso un dato “positivo” di una certa rilevanza proprio in Sicilia.

Alcune città che fanno da provincia nell’Isola sono tra quelle che incassano di meno dalle multe. Il podio, in merito, è composto da una cittadina della Sardegna e secondo e terzo posto sono delle città siciliane.

Gli automobilisti più multati

Come potrebbe pensare qualcuno affatto benpensante gli automobilisti più multati non risultano a Palermo, ma nell’ordine a: Milano, Firenze e Bologna. Qui si contano nel 2022 i guidatori più sanzionati d’Italia. In riferimento allo stesso anno la somma totale delle multe in Italia per i 102 capoluoghi di provincia ammonta a 793 milioni di euro.

I guidatori più multati d’Italia sono comunque risultati essere i milanesi; considerando che dai dati ufficiali Aci fanno capo a Milano oltre 870.000 veicoli tra auto e moto, nel 2022 la “spesa pro capite” per multe legate alle violazioni del Codice della Strada è stata di 174 euro. Seguono in graduatoria i conducenti fiorentini, che in media nel 2022 hanno dovuto pagare contravvenzioni di importo pari a 170 euro, mentre al terzo posto si posizionano quelli bolognesi, dove la “multa pro capite” è pari a 163 euro.

Gli incassi

I Comuni ad aver ricavato di più dalle sanzioni agli automobilisti sono Milano, Roma e Firenze. Il capoluogo lombardo ha incassato 151 milioni di euro, Roma 133 milioni e Firenze 46 milioni.

Il capoluogo siciliano fa registrare numeri molto più bassi, infatti a Palermo, secondo i dati riportati dal Modello di relazione (Art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285) reso pubblico dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si contano un totale di proventi incassati € 25.568.050,90, di questi più di 4 milioni sono solo per superamento di limiti di velocità.

Catania conta 20 milioni in meno circa con un totale di incasso dalle multe di €5.020.924,94. Chiude Messina con € 1.323.758,96.

In Sicilia vi sono le due città che incassano di meno dalle multe, dove dunque il numero di sanzioni è tra il più basso del Paese. Guardando la classifica delle città capoluogo di provincia che incassano meno proventi dalle multe stradali, al primo posto si trova il comune di Carbonia, che lo scorso anno ha incassato appena 120 mila euro, seguito da due città siciliane: Enna, 131 mila euro e Agrigento, 135 mila euro.

Le multe fanno lievitare il prezzo dell’assciruazione

“Non tutti sanno che violare il Codice della Strada, oltre ad essere estremamente pericoloso, può avere un impatto negativo anche sul premio RC auto dell’assicurato”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it “Alcune compagnie assicurative, nel valutare il profilo dell’automobilista, tengono conto non solo della classe di merito, ma anche del saldo punti della patente e del rispetto del codice della strada da parte dell’assicurato negli anni precedenti alla stipula della polizza”.

“Ad esempio, aver subito una sospensione della patente oppure aver ricevuto multe per guida in stato di ebbrezza può essere visto come il segnale di un atteggiamento poco prudente al volante e questo potrebbe spingere la compagnia ad aumentare il prezzo dell’Rc auto”.