Sicilia: Pd, ‘stop sostegno a sindaco Campobello, serve discontinuità, subito al voto’

Il Pd ritira il proprio sostegno a Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara, il paese in cui Matteo Messina Denaro ha trascorso l’ultima parte della sua latitanza potendo contare su un’ampia rete di fiancheggiatori. Ad annunciarlo sono Anthony Barbagallo e Domenico Venuti, rispettivamente segretario regionale del PD Sicilia e segretario della federazione provinciale di Trapani. “Non è compito della politica sostituirsi agli organi inquirenti e ai tribunali, ma la politica non può delegare alle sentenze il proprio ruolo – dicono -. Gli eventi accaduti a Campobello negli ultimi mesi non possono non porci interrogativi e un senso di inquietudine profonda.

Profonda rigenerazione

“La comunità di Campobello – prosegue la nota – ha bisogno di un percorso netto di discontinuità, di un processo di profonda rigenerazione. Che attivi le tante forze sane che vivono e operano in questi comprensorio e che avvìi una nuova stagione”. “Per questo il Partito Democratico – proseguono – considera esaurita l’esperienza della giunta Castiglione e ritira il proprio sostegno alla maggioranza e auspica che, il prima possibile, venga data parola agli elettori campobellesi. La permanenza nell’amministrazione attiva e nella maggioranza di governo cittadino – concludono – è, pertanto, incompatibile con il mantenimento di ruoli e di tesseramento nel Partito Democratico”.