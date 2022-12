Sicilia: proroga al 30 giugno per aggregazione laboratori analisi

Ci sarà quindi più tempo per concludere l’iter di aggregazione tra le strutture private per raggiungere il minimo delle 200 mila prestazioni annue previste dalla normativa

Via libera dell’Ars alla proroga al 30 giugno per il completamento del processo di integrazione dei laboratori analisi siciliani. Ci sarà quindi più tempo per concludere l’iter di aggregazione tra le strutture private per raggiungere il minimo delle 200 mila prestazioni annue previste dalla normativa. “E’ un provvedimento che ha raccolto un consenso ampio e trasversale- commenta il presidente della Commissione Salute all’Ars Giuseppe Laccoto – L’obiettivo è quello di fornire un servizio sempre più efficiente ed integrato. L’aggregazione non deve rappresentare un meccanismo formale di sopravvivenza, ma la reale riorganizzazione dell’offerta del privato in ambito di diagnostica di laboratorio”.