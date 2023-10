Sicilia, Schifani: “Se fallirò chiederò scusa ai siciliani”

"Mi sono insediato da dieci mesi. Se tra cinque anni avrò fallito sul mio programma mi scuserò con gli elettori" dice Renato Schifani.

“Mi sono insediato da dieci mesi. Se tra cinque anni avrò fallito sul mio programma mi scuserò con gli elettori. Dalle opposizioni mi sarei aspettato interventi sul merito, invece delle polemiche”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nella sua controreplica all’Ars. Ai deputati dell’opposizione che in Aula gli hanno contestato di non essere presente, il governatore ha risposto: “lo sarò di più”. E sugli incendi ha aggiunto: “Quest’anno è andata bruciata una superficie boschiva inferiore rispetto all’anno scorso. Sembra impossibile, ma è così. Nel 2021 sono andati in fumo 60 mila ettari, quest’anno 54 mila”.