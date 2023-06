Sicilia, indetto sciopero trasporto pubblico: lunedì 5 giugno autobus fermi

A essere interessate dallo sciopero le principali città siciliane.

Si fermeranno con diverse articolazioni orarie lunedì 5 giugno molte compagnie di trasporto pubblico locale.

A Enna sciopero di 24 ore con il rispetto delle fasce di garanzia indetto da Faisa Cisal per il personale di Interbus spa.

A Catania si fermano per l’intera giornata – sempre nel rispetto delle fasce di garanzia – i lavoratori di Etna Trasporti aderenti a Fit Cisl e Faisa Cisal.

A Palermo scioperano per l’intera giornata i lavoratori di Sicilbus Autolinee aderenti a Fit Cisl e Uiltrasporti, sempre per 24 ore si fermano anche i lavoratori di Segesta Autolinee iscritti a Faisa Cisal, mentre solo dalle 9.30 alle ore 13.30 quelli iscritti a Fit Cisl e Uiltrasporti.

Insomma un lunedì nero per i pendolari. In tutti i casi verranno rispettate, come prevede la legge, le fasce di garanzia.