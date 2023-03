Sicula trasporti ed emergenza rifiuti, accordo raggiunto: “Discarica riavvia attività”

Lo annuncia l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro.

Soluzione trovata, almeno per ora. La nota arriva direttamente dall’assessorato all’Energia della Regione siciliana. “L’impianto di trattamento dei rifiuti di contrada Coda Volpe di Lentini riavvierà le proprie attività”.

Lo annuncia l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, dopo l’incontro che si è svolto oggi al dipartimento regionale Acqua e rifiuti alla presenza delle amministrazioni interessate, della Srr di Catania e dell’amministrazione giudiziaria della Sicula Trasporti, società che gestisce l’impianto. “È stato condiviso con le parti – spiega l’assessore Di Mauro – un percorso tecnico amministrativo che consentirà il riavvio in pieno dell’attività dell’impianto di trattamento meccanico biologico con il successivo avvio a recupero del prodotto ottenuto. Contemporaneamente la ditta avvierà l’iter amministrativo per il riesame delle autorizzazioni da adeguare alle migliori tecnologie disponibili. Queste iniziative potrebbero condurre anche a una rivisitazione dei costi di smaltimento sostenuti dai comuni in futuro”. Fino a stamani, però, il rischio emergenza era più che concreto. E, se non si metterà mano a impianti pubblici, difficilmente sarà scongiurato.