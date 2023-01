Bambino di appena 4 anni in arresto respiratorio, accorrono carabinieri e 118 per salvarlo

Tragedia evitata grazie all'intervento di operatori del 118 e carabinieri: ecco cosa è accaduto a un bambino di appena 4 anni nel centro di Siculiana.

Si è temuto il peggio, ma grazie agli operatori del 118 e i carabinieri è finita nel migliore dei modi la vicenda del bambino di appena 4 anni andato in arresto respiratorio in casa a Siculiana, in provincia di Agrigento.

Sciolta la prognosi sulla vita del piccolo, ricoverato all’ospedale Civico di Palermo.

Salvato bambino in arresto respiratorio a Siculiana

L’episodio si è verificato in un’abitazione del centro di Siculiana la scorsa domenica sera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo sarebbe stato colto da un malore improvviso che ha provocato un arresto respiratorio. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della stazione di Siculiana. Giunto vicino all’abitazione anche un elisoccorso, che ha permesso il trasferimento del piccolo all’ospedale Civico.

La mobilitazione generale e veloce dei soccorritori ha permesso di evitare la tragedia. Il piccolo adesso starebbe meglio e si troverebbe ricoverato all’ospedale Civico per ricevere le cure e sostenere gli accertamenti necessari.

Immagine di repertorio