Sicurezza, Piantedosi: “Spostare attività forze ordine dove c’è più bisogno”

Lo ha detto il ministro dell'Interno durante l'inaugurazione della nuova stazione dei carabinieri di Roma Monteverde Nuovo.

“Noi dobbiamo partire dai contesti urbani per rivedere il concetto di governance della sicurezza. Siamo partiti dalle tre grandi città metropolitane attuando interventi importanti, nonostante la gravità dei fatti recenti avvenuti nelle zone delle stazioni non ci siamo fatti trovare impreparati per assicurare alla giustizia gli autori dei reati.

Migliorare i servizi

“Dobbiamo spostare le attività di polizia nei contesti dove c’è più bisogno lo faremo sempre di più e meglio. Lo stiamo facendo nei luoghi della movida, nei poli ospedalieri, in quei luoghi che incrociano i problemi emergenti della società”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante l’inaugurazione della nuova stazione dei carabinieri di Roma Monteverde Nuovo.