Manovra, sale accisa sulle sigarette: ecco quanto costerà un pacchetto nel 2023

Sale quella parte di accisa definita "importo fisso per unità di prodotto": nel 2023 sarà di 36 euro per 1.000 sigarette. Ecco quanto costerà un pacchetto di sigarette a partire dal nuovo anno

Sale l’accisa sulle sigarette dal primo gennaio. E’ quanto si legge nella bozza della manovra.

“Per le sigarette, l’ammontare dell’accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi: un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall’anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette; un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati” al prezzo di vendita al pubblico”.