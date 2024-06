Silvinho “Un onore essere qui, la pressione è sull’Italia”

DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – “E’ un onore presentare l’Albania agli Europei. Siamo in un girone molto difficile, capiamo la grandezza del torneo e la difficoltà dell’avversario”. In queste parole tutto l’orgoglio del ct dell’Albania, Silvinho, alla vigilia del debutto di domani a Euro2024 contro l’Italia. Il Bvb Stadion di Dortmund sarà colorato di rosso-nero, con qualche macchia azzurra. “Ci sono tantissimi albanesi nel mondo, in Germania e in Italia sono moltissimi, questo ci dà una responsabilità incredibile, domani sarà bello vedere uno stadio così importante colorato di rossonero”, spiega il brasiliano che ha lavorato nello staff tecnico di Mancini e adesso si trova di fronte l’Italia di Spalletti. “Roberto ha fatto un capolavoro, ha vinto un grande Europeo, lo conosco da anni, non credo che ci sia grande distanza tra quella e questa Nazionale, quando parliamo di grandi tornei l’Italia è sempre una squadra tosta e difficile, ha forza, qualità tecniche ed è schierata molto bene. E’ vero Mancio ha vinto, ma anche Spalletti è un allenatore incredibile”. Secondo Silvinho “l’Italia non gioca per passare il girone ma per vincere l’Europeo, la pressione è tutta per loro, io da ex nazionale brasiliano so cosa vuol dire. Per noi sarà difficile, ma è una partita di calcio e in 90 minuti può succedere di tutto”.

Da Silvinho a Berat Ridvan Djimsiti, capitano dell’Albania che l’Italia la conosce benissimo. “Io e molti di noi da anni giochiamo in Italia, sappiamo chi affrontiamo. Abbiamo studiato i nostri avversari, anche i punti deboli, sono i campioni d’Europa e abbiamo grande rispetto per loro. Ci aspettano tre partite difficili, ma la prima è particolarmente importante, perchè il risultato può cambiare l’esito della fase a gironi”, dice il difensore dell’Atalanta che domani si troverà di fronte il suo compagno di squadra Gianluca Scamacca da marcare. “Lo conosco molto bene, da un anno ci alleniamo insieme ogni giorno, ma non abbiamo parlato di questa partita, abbiamo festeggiato insieme l’Europa League, quel che conta, però, è Italia-Albania, non Djimsiti-Scamacca. Come ho detto può essere importante conoscere contro chi giochi, ma sappiamo che una Nazionale come l’Italia gioca sempre per vincere il trofeo”.

