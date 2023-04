Berlusconi, altra notte tranquilla al San Raffaele. Zangrillo: “Non può ancora alzarsi”

L'ex premier Silvio Berlusconi resta ancora ricoverato in Terapia Intensiva e Zangrillo ammonisce: "Attenzione a fake news".

Altra notte tranquilla all’ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia continua a essere ricoverato in Terapia Intensiva nell’ospedale milanese, ma sulle sue condizioni di salute continua a filtrare un discreto ottimismo.

Lo stesso umore del Cavaliere sarebbe buono. Nelle scorse ore Berlusconi ha ricevuto le visite del fratello Paolo e del presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri.

Berlusconi, Zangrillo: “Attenetevi ai comunicati”

Nel frattempo Alberto Zangrillo, medico di Silvio Berlusconi e responsabile del reparto del San Raffaele di Milano, ha smentito le voci riguardo alle possibili dimissioni dell’ex premier. “Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgica vuol dire che non può alzarsi e camminare. Noi siamo persone serie, tutto ha un limite”, ha sottolineato.

“Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake. Un paziente intensivo è un soggetto che merita delle cure intensive, se cammina ve lo porto”, ha concluso Zangrillo.