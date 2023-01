Sindromi invernali, boom vendite paracetamolo e ibuprofene: a dicembre +40%

Anche i prodotti per la tosse hanno registrato un forte aumento: nel 2022 hanno visto un aumento a valori del 78% rispetto all’anno prima

“A dicembre c’è stato un vistoso aumento nella vendita di farmaci per le sindromi invernali. Malgrado la carenza in farmacia di alcuni di questi prodotti, è aumentata la vendita di analgesici nel 2022 (+40% a valori) arrivando a 288 milioni di euro. Per analgesici si intende, per esempio, il paracetamolo, l’aspirina e l’ibuprofene utili anche per le loro proprietà antipiretiche”. Lo rileva Iqvia, che anticipa i primi dati delle vendite in farmacia nel 2022. Anche i prodotti “per la tosse hanno registrato un forte aumento. Nel 2022, questi prodotti hanno visto un aumento a valori del 78% rispetto all’anno prima a 388 milioni di euro, con un aumento rilevante nelle ultime settimane dell’anno”, segnala Iqvia.

Anno di ripresa per la farmacia

“E’ stato un anno di ripresa per la farmacia in Italia con un aumento a valori del 4,6%, rispetto al 2021, a 25,7 miliardi di euro – si legge nel report – A volumi la crescita è stata del 4,4%. Il comparto del farmaco da prescrizione (etico) è aumentato a valori del 2,2% a 14,3 miliardi di euro e del 2,1% a volumi. Mentre il segmento commerciale (prodotti da banco senza obbligo di prescrizione, prodotti nutrizionali, integratori, parafarmaci, creme e cosmetici) ha visto un aumento del 7,7% a valori a 11,4 miliardi di euro, con un aumento a volumi del 7,8%”.